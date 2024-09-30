إقبال كبير على منافذ «حياة كريمة» لتوفير اللحوم والدواجن المخفضة

قال تيموثي إيهاب، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن مؤسسة "حياة كريمة" استأنفت اليوم مبادرتها لبيع وتوفير اللحوم الحمراء والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، وبالتحديد من شارع المحطة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة “إكسترا نيوز”، أن المؤسسة، من خلال منفذها المتنقل، تبيع اللحوم بسعر 185 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وهو سعر تنافسي مقارنة بالأسعار في الأسواق الخارجية، حيث تبدأ أسعار اللحوم المستوردة من 250 جنيهًا، وتصل أسعار اللحوم الطازجة إلى أكثر من 400 جنيه.

وتابع أن المؤسسة تبيع الدجاجة الواحدة بسعر 112 جنيهًا، وهي أسعار تنافسية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين كانوا ينتظرون في الموقع قبل وصول المنفذ المتنقل، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين الذين جربوا اللحوم في الأيام السابقة عادوا للاستفادة منها مرة أخرى نظرًا لجودتها.

وأشار إلى أن متطوعي مؤسسة "حياة كريمة" كانوا موجودين في المكان لمساعدة المواطنين وتنظيمهم وتقديم الخدمة بأفضل شكل ممكن، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الدولة بمختلف مؤسساتها لرفع العبء عن كاهل المواطنين والاهتمام بكل جوانب حياتهم، بهدف توفير حياة كريمة لهم.