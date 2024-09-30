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الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 16 طن زيوت محركات سيارات وشحومات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

المضبوطات
المضبوطات
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 تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الزيوت والشحومات بدائرة مركز شرطة ميت غمر  بالدقهلية لقيامه بإعادة تعبئة زيوت السيارات والشحم فى عبوات محليه مجهولة المصدر .. تمهيداً لطرحها بالأسواق ، بقصد الغش والتدليس على جمهور المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بحوزته على (قرابة 4 طن "شحوم - زيوت" سيارات معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها – 12 طن " زيوت سيارات " معبأة داخل  12 خزان مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها ، تم تجميعها من هوالك الأسواق تمهيداً لإعادة تدويرها - عدد 15175 "عبوة فارغة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

زيوت سيارات الإدارة العامة لشرطة التموين ميت غمر بالدقهلية