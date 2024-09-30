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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري النخبة الآسيوي.. تعرف على تشكيل أهلي جدة أمام الوصل الإماراتي

الاهلى السعودى
الاهلى السعودى
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أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفنى لفريق أهلي جدة السعودي، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره الوصل الإماراتي، وذلك بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول بـ دوري النخبة الآسيوي.
واستبعد الألماني ماتياس يايسله، السنغالي إدوارد ميندي، للمباراة الثانية على التوالي في كل البطولات، لمعاناته من الإصابة، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، لأسباب فنية، وذلك من تشكيل الليلة.
 

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:
 

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.
خط الدفاع: علي مجرشي، روجير إيبانيز، وميريح ديميرال، عبدالله العمار.
خط الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز.
خط الهجوم: جابري فيجا، إيفان توني، فراس البريكان.

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