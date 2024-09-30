محافظ مطروح: تقديم كل التيسيرات والإمكانات والجهود لتفعيل مبادرة “بداية"

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، على تقديم المحافظة كل التيسيرات والإمكانات والجهود لتفعيل مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”؛ لتحقيق أهدافها المرجوة في تعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، فالمواطن هدف المبادرة مع تركيز كل الخدمات في المجالات المختلفة ومنها الصحية، والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها في إطار اهتمام الدولة بمجال التنمية البشرية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ فعاليات القافلة الخدمية الشاملة لقرية الزغيرات بمدينة النجيلة، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والنائب جمال الشورى، والعميد هانى عامر المستشار العسكرى، ووكلاء الوزارات رؤساء ومديري القطاعات التنفيذية والخدمية المشاركة بالمبادرة.

محافظ مطروح: تستهدف الوصول إلى أقصى القرى والمناطق السكنية

وأكد شعيب على حرص المحافظة على الوصول إلى أقصى القري والمناطق لتوفير الخدمات للأهالي واستهداف قوافل خدمية متكاملة كل أسبوع إلى إحدى مناطق المحافظة، حيث شهد محافظ مطروح الخدمات المقدمة للأهالي مع اصطفاف طابور جميع السيارات المشاركة بخدماتها المختلفة بمركز شباب قرية الزغيرات، منها خدمات مديرية الصحة لتوقيع الكشف الطبى في عدد من التخصصات وسيارتين للمركز التكنولوجى وسيارة للبريد المصري وسيارات خدمات متنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والقوافل البيطرية والإرشادية من خلال سيارتين لعيادات الطب البيطري المتنقلة وسيارة خدمات التضامن الاجتماعي، مع تسليم محافظ مطروح لعدد ١٥١ فيزا بطاقة خدمات متكاملة وتكريم عدد ٤ من المشاركين مع منطقة مطروح الأزهرية في مبادرة أتقن صلاتك مع تنظيم ندوات توعية، كما تم تكريم عدد من أطفال النجيلة وقرية الزغيرات من المشاركين في برنامج التثقيف لوزارة الأوقاف باجمالي عدد ٢٠٠ طفل، كما تم تسليم عدد من شهادات محو الأمية لمن اجتازوا الاختبارات.

محافظ مطروح يشيد بجهود وزارة الداخلية



وأشاد محافظ مطروح بجهود وزارة الداخلية مع الدفع بسيارة الأحوال المدنية ضمن القافلة لعمل بطاقات رقم قومى لأهالي القرية خاصة السيدات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وكذلك الشكر لجهود المشاركة الفاعلة من قيادة المنطقة الغربية العسكرية في إهداء ٤٠٠ كرتونة مواد غذائية لأهالي القرية تم توزيعها خلال أعمال القافلة.



كما تفقد محافظ مطروح سيارة خدمات البريد المصرى، وسيارة المكتبة المتنقلة، بالإضافة إلى تفقد مركز شباب الزغيرات واهداء طلائع وشباب مديرية الشباب والرياضة هدايا.

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الاهتمام الكبير واستمرار جهود بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له، من خلال عدد من المبادرات، ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري” ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية.

والشكر لجهود جميع الجهات المشاركة في القافلة الخدمية الشاملة لقرية الزغيرات مع تأكيد تنظيم عدد من القوافل الأخرى في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من المناطق.

أهالي الزغيرات يوجهون الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي

بينما وجه أهالي القرية الشكر للقيادة السياسية على إطلاق مبادرة بداية ولمحافظ مطروح لحرصه على وصول أعمال القافلة غير المسبوقة إلى قرية الزغيرات لتوفير الكثير من الخدمات الغير موجودة بالقرية.



وحرص محافظ مطروح على الاستماع لعدد من مطالب الأهالي موجها لشركة المياه لعرض موقف تشغيل غراب توزيع المياه بالقرية ،وحصر كافة مشكلات القرية في قطاع الكهرباء لمخاطبة شركة كهرباء البحيرة للعمل على استقرار الكهرباء بالقرية .كما وجه لمديرية التربية والتعليم بدراسة استثناء محافظة مطروح لدخول المدارس المجتمعية من سن ٦ سنوات بدلاً من ٩ سنوات نظرا لطبيعة المحافظة والتباعد بين التجمعات السكانية والحفاظ على الأطفال من التسرب التعليمى، وكذلك التوجيه لفرع الأبنية التعليمية بدراسة إحلال وتجديد مدرسة التعليم الأساسى بالقرية.



كما وجه لمديرية الصحة بدراسة إقامة وحدة صحية بالقرية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى ستدخل القرية بها المرحلة القادمة، ووجه لمشروع النقل الجماعة بالعمل على انتظام اتوبيس النقل الجماعى من مدينة النجيلة إلى القرية، وخلال أعمال القافلة تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح مدرسة قرية الزغيرات للتعليم الأساسي؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح في توفير مزيد من الخدمات التعليمية للطلاب.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم الاستعداد لهذه المبادرة على مدار الأيام الماضية مع جاهزية معدات وسيارات جميع الجهات المشاركة بمحافظة مطروح، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر جهود كافة الجهات والهيئات خلال تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية لتحقيق أهدافها المرجوة وصولا إلى جميع المدن والقرى والتجمعات الصحراوية.

محافظ مطروح: تقديم كافة التيسيرات والإمكانات والجهود لتفعيل مبادرة “بداية"

IMG-20240930-WA0037

IMG-20240930-WA0026

IMG-20240930-WA0038

IMG-20240930-WA0039

IMG-20240930-WA0040

IMG-20240930-WA0029

IMG-20240930-WA0018

IMG-20240930-WA0021

IMG-20240930-WA0042

IMG-20240930-WA0043

IMG-20240930-WA0044

IMG-20240930-WA0033

IMG-20240930-WA0022

IMG-20240930-WA0034

IMG-20240930-WA0023

IMG-20240930-WA0046

IMG-20240930-WA0035