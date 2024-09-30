الأربعاء القادم.. انعقاد المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء القادم بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الثامن لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية.

ويشارك في هذا المؤتمر مديرو إدارات الجنسية والأحوال المدنية وممثليهم في البلدان العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها، تصور استرشادي موحد لبطاقة هوية وطنية عربية، دليل خاص بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.