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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. تقليم وتهذيب أشجار «العجوزة» بشارعي الترسانة وصلاح جاهين

حملات حي العجوزة
حملات حي العجوزة
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شنت أجهزة حي العجوزة حملة مكبرة برئاسة اللواء زكي سلام رئيس الحي بتقليم وتهذيب أكثر من 22 شجرة تسبب بعضها خطورة داهمة على حياة المواطنين، جاء ذلك بعد تلقي غرفة عمليات محافظة الجيزة 34 بلاغا من وجود عدد كبير من الأشجار متهالكة وبها أفرع كثيفة ومائلة لدرجة تنذر بالسقوط، ومن ثم تهدد حياة المارة علاوة على استخدامها من بعض الخارجين عن القانون في أعمال مخلة وتعاطي المخدرات واستغلها البعض في النوم والمبيت في الشارع مما يضفي منظر غير حضاري لا يليق بالمنطقة.

وشملت الحمله : شارعي " الترسانه وصلاح جاهين  " قامت  ، وقال اللواء زكي سلام رئيس الحي ان تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واضحة بعدم قطع اي شجرة وانما يتم تهذيب وتقليم الاشجار الكثيفة جدا والتي تمثل خطورة لكي تكون بمنظر حضاري يليق بمواطني الجيزة.

تلقي عشرات البلاغات حي العجوزة تقليم وتهذيب 22 شجرة تهدد حياة المارة شارعي الترسانه وصلاح جاهين حملة مكبرة 34 بلاغ من وجود عدد كبير من الاشجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة