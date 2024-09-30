«نصبوا عليا وابتزوني».. ننشر نص أقوال مؤمن زكريا في واقعة أعمال السحر بالمقابر

تنشر البوابة نيوز تفاصيل محضر الشرطة المحرر من اللاعب مؤمن زكريا، في واقعة العثور علي أعمال سحر داخل إحدى المقابر بمنطقة الخليفة.

حيث حضر لديوان قسم شرطة الخليفة المواطن / مؤمن زكريا، لاعب كرة سابق بالنادي الاهلي ) والذي أفاد بانتشار فيديوهات وأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي مضمونها بتعرضه لأعمال سحر ودفنها بمنطقة مقابر الإمام الشافعي أمام إحدي الجبانات المزعوم ملكيتها لعائلة لاعب الكرة

الأسبق ( مجدي عبدالغني ) وقيام هؤلاء الاشخاص كلا من تربي تلك المقابر وأقاربه بنقل أخبار كاذبةوالتشهير به واختلاق واقعه للنصب عليه وابتزازه.

ولمناسبة تواجده امامنا شرعنا في سؤاله بالآتي

أجاب :-

اسمي / مؤمن زكريا عباس الضوي مواليد ۱۹۸۸) لاعب كرة سابق بالنادي الاهلي ) ومقيم بمصر الجديدة.

س/ ما تفصيلات بلاغك (افهمناه) ؟

ج / اللي حصل أن أنا اكتشفت انتشار أخبار كاذبة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشان قيام عدد من الاشخاص باستخراج ) عمل من داخل المقابر امام حوش (مجدي عبدالغني) الكائن بمقابر الامام الشافعي دائرة قسم الخليفة وزعمهم بابطال تلك العمل وترويج اخبار كاذبة عني والتشهير بغرض النصب علي وابتزازي .

س / متي واين حدث ذلك ؟

ج / انا اكتشفت الموضوع ده منتشر أمس علي مواقع التواصل الاجتماعي

س/ امام من حدث ذلك ؟

ج الموضوع ده منتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي

س/ ما هي علاقتك بالزاعمين باستخراج السحر الخاص بك من داخل مقابر الامام الشافعي دائرة القسم ؟

ج / انا مليش علاقه بيهم دول مجموعه تقوم بنقل اخبار كاذبه والتشهير بي وابتزازي

س/ وهل يوجد ثمة خلافات سابقه بينك وبين احد من قبل ؟

ج / لا مفيش حاجة

ما هو نوع الضرر الواقع عليك ؟

ج قيام تلك الاشخاص بنقل اخبار كاذبه عني والتشهير بي و اختلاق واقعه للنصب علي وابتزازي

م / وما هو اسم وعنوان المشكو في حقهم تحديدا ؟

ج / ١ رمضان محمد عقبي عبد المقصود ) تربي المنطقه ( ومقيم شارع سيدي عقبه الامام الشافعي الخليفه

٢ / محمد عمر عزب ابراهيم ومقيم ٥ شارع صبحي الطحاوي الامام الشافعي الخليفة، أمنية كسبان مصطفي السيد ومقيمه ٥ شارع صبحي الطحاوي الامام الشافعي الخليفة.

حكيم رمضان محمد عقبي وشهرته / عباس ومقيم شارع سيدي عقبه الامام الشافعي الخليفه

س / ما قصدك من بلاغك ؟

ج اثبات الحاله واتخاذ اللازم

س/ هل لديك اقوال اخري ؟

ج / لا . تمت اقواله وتوقع منه /

اقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم في ساعته وتاريخه وللنيابة.

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