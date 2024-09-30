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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«نصبوا عليا وابتزوني».. ننشر نص أقوال مؤمن زكريا في واقعة أعمال السحر بالمقابر

المتهمين
المتهمين
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تنشر البوابة نيوز تفاصيل محضر الشرطة المحرر من اللاعب مؤمن زكريا، في واقعة العثور علي أعمال سحر داخل إحدى المقابر بمنطقة الخليفة.

حيث حضر لديوان قسم شرطة الخليفة المواطن / مؤمن زكريا، لاعب كرة سابق بالنادي الاهلي ) والذي أفاد بانتشار فيديوهات وأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي مضمونها بتعرضه لأعمال سحر ودفنها بمنطقة مقابر الإمام الشافعي أمام إحدي الجبانات المزعوم ملكيتها لعائلة لاعب الكرة
الأسبق ( مجدي عبدالغني ) وقيام هؤلاء الاشخاص كلا من تربي تلك المقابر وأقاربه بنقل أخبار كاذبةوالتشهير به واختلاق واقعه للنصب عليه وابتزازه.

 ولمناسبة تواجده امامنا شرعنا في سؤاله بالآتي
أجاب :-
اسمي / مؤمن زكريا عباس الضوي مواليد ۱۹۸۸) لاعب كرة سابق بالنادي الاهلي ) ومقيم بمصر الجديدة.

س/ ما تفصيلات بلاغك (افهمناه) ؟

ج / اللي حصل أن أنا اكتشفت انتشار أخبار كاذبة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشان قيام عدد من الاشخاص باستخراج ) عمل  من داخل المقابر امام حوش (مجدي عبدالغني) الكائن بمقابر الامام الشافعي دائرة قسم الخليفة وزعمهم بابطال تلك العمل وترويج اخبار كاذبة عني والتشهير بغرض النصب علي وابتزازي .

س / متي واين حدث ذلك ؟
ج / انا اكتشفت الموضوع ده منتشر أمس علي مواقع التواصل الاجتماعي
س/ امام من حدث ذلك ؟
ج الموضوع ده منتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي
س/ ما هي علاقتك بالزاعمين باستخراج السحر الخاص بك من داخل مقابر الامام الشافعي دائرة القسم ؟
ج / انا مليش علاقه بيهم دول مجموعه تقوم بنقل اخبار كاذبه والتشهير بي وابتزازي

س/ وهل يوجد ثمة خلافات سابقه بينك وبين احد من قبل ؟
ج / لا مفيش حاجة

ما هو نوع الضرر الواقع عليك ؟
ج قيام تلك الاشخاص بنقل اخبار كاذبه عني والتشهير بي و اختلاق واقعه للنصب علي وابتزازي

م / وما هو اسم وعنوان المشكو في حقهم تحديدا ؟
ج / ١ رمضان محمد عقبي عبد المقصود ) تربي المنطقه ( ومقيم شارع سيدي عقبه الامام الشافعي الخليفه
٢ / محمد عمر عزب ابراهيم ومقيم ٥ شارع صبحي الطحاوي الامام الشافعي الخليفة، أمنية كسبان مصطفي السيد ومقيمه ٥ شارع صبحي الطحاوي الامام الشافعي الخليفة.

حكيم رمضان محمد عقبي وشهرته / عباس ومقيم شارع سيدي عقبه الامام الشافعي الخليفه
س / ما قصدك من بلاغك ؟
ج اثبات الحاله واتخاذ اللازم
س/ هل لديك اقوال اخري ؟
ج / لا . تمت اقواله وتوقع منه /
اقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم في ساعته وتاريخه وللنيابة.

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ابراهيم أعمال السحر التواصل الاجتماع النادي الاهلي بمصر الجديدة للاعب مؤمن زكريا مجدي عبدالغني