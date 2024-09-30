أبطال أوروبا.. أنشيلوتى يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليل الفرنسي

أعلن الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة نظيره ليل الفرنسي، المقررة يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل فريق ريال مدريد الإسبانى ضيفًا على نظيره ليل الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بشكلها الجديد.

وشهدت قائمة فريق ريال مدريد عودة الفرنسي كيليان مبابي، بعد عودته من الإصابة، كما شهدت القائمة استبعاد الحارس تيبو كورتوا، بعد الإصابة التى تعرض لها فى ديربى "مدريد" أمام أتلتيكو.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - سيرخيو ميستري.



خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز - خيسوس فاييخو- فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - جاكوبو رامون.



خط الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر.



خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك.