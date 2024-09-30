4 نصائح لاختيار ملابسك في فصل الخريف.. تعرفن عليها

مع بدء فصل الخريف، تحتار النساء والفتيات خاصة ارتداء ما يناسب الطقس؛ لذا نقدم إليكن بعض النصائح:

أهم النصائح خلال فصل الخريف

1- من الضروري ارتداء تيشيرت داخلي من القطن ، حيث يساعدكِ على الشعور بالراحة خلال ساعات النهار، ويعزز الإحساس بالدفء مع قدوم المساء.

2- من الأفضل ارتداء قطعتين من الملابس مع بعضهما البعض ،بدحيث يمكنك التخلي عن إحداهما عند الشعور بالحرارة، وارتدائها عند الشعور بالبرد.

3- من الضروري ارتداء قطعة أو أكثر من خامة الكتان ،فهو أنسب الخامات لفصل الخريف، كما أنه أكثر عملية لتحمل الظروف الجوية المتغيرة في فصل الخريف.

4- من الضروري شراء مجموعة من البلوفرات الخفيفة بعدة ألوان في ملابسك طوال فترة الخريف.