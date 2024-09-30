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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

4 نصائح لاختيار ملابسك في فصل الخريف.. تعرفن عليها

فصل الخريف
فصل الخريف
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مع بدء فصل الخريف،  تحتار النساء والفتيات خاصة ارتداء ما يناسب الطقس؛ لذا نقدم إليكن بعض النصائح:

أهم النصائح خلال فصل الخريف 

1-  من الضروري  ارتداء تيشيرت داخلي من القطن ، حيث يساعدكِ على الشعور بالراحة خلال ساعات النهار، ويعزز الإحساس بالدفء مع قدوم المساء.

2-  من الأفضل ارتداء قطعتين من الملابس مع بعضهما البعض ،بدحيث يمكنك التخلي عن إحداهما عند الشعور بالحرارة، وارتدائها عند الشعور بالبرد.

3-  من الضروري ارتداء قطعة أو أكثر من خامة الكتان ،فهو أنسب الخامات لفصل الخريف، كما أنه أكثر عملية لتحمل الظروف الجوية المتغيرة في فصل الخريف.

4-  من الضروري شراء مجموعة من البلوفرات الخفيفة بعدة ألوان في  ملابسك طوال فترة الخريف.

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