بحضور 7 أساقفة.. كوبتك أورفانز تحتفي بخدام برنامج لست وحدك

احتفت هيئة "كوبتك أورفانز" 44 خادم متطوع في برنامج "لست وحدك"، حيث نظمت احتفالية كبيرة لتكريمهم بحضور سبعة أساقفة بجانب العديد من كهنة الكنيسة القبطية، وحملت الاحتفالية عنوان "الخادم الصالح والأمين"، وجاء ذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وعرضت الاحتفالية برنامج شيق يعرض دور الخدام المتطوعين، والذين ترشحهم الكنيسة القبطية؛ لمتابعة الأسر فاقدة العائل المشتركة في برنامج "لست وحدك"، حيث يقوم المتطوعين بدور المرشد والموجه للأسر والأطفال لتنمية مهاراتهم الحياتية وتطورهم في التعليم.



ويُعد برنامج "لست وحدك"، أحد البرامج التنموية من الدرجة الأولى؛ لأنه يحرص على تحقيق أهدافه وأنشطته بإشراك الأسر والأطفال المدرجة في البرنامج في أدوار فعالة ومتميزة على مدار اكثر من خمسة أعوام، وهى معدل السنين التي يقضيها الطفل في البرنامج.



وقد شارك في الاحتفالية 7 أساقفة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهم الأنبا بنيامين- مطران المنوفية، والأنبا مرقس- مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن- مطران قوص ونقادة، والأنبا بافلي- أسقف عام قطاع المنتزة، والأنبا فام- أسقف شرق المنيا، والأنبا نوفير- أسقف شبين القناطر، والانبا بسينتي- أسقف أبنوب.



وجدير بالذكر أن هيئة "كوبتك أورفانز" هى هيئة تنموية مسيحية دولية حائزة على العديد من الجوائز التقديرية والتي تهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات التي وهبها الله للأطفال الأولى بالرعاية في مصر، وإعدادهم لكي يصبحوا صناع التغيير في مجتمعاتهم.

وتعمل الهيئة من خلال شركاء محليين ومجموعة من المتطوعين لتعزيز المجتمعات المحلية من أجل إحداث تأثير مستدام، ومنذ عام 1988، غيرت "كوبتك أورفانز" حياة أكثر من 86 ألف طفل في مصر، و يوجد المكتب الرئيسي لكوبتك أورفانز في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما توسعت الهيئة بتأسيس مكاتب في مصر، وأستراليا، وكندا والمملكة المتحدة.