فى زيارة مفاجئة .. وزير الإسكان يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بأسوان

استهل الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في زيارة مفاجئة لمحافظة أسوان، بتفقد جهاز مدينة أسوان الجديدة للوقوف على مدى تطبيق خطة التحول الرقمى بالمدينة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكترونى رافقه المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان .

تفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة

كما تفقدا محطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة لمتابعة سير العمل بالمحطة ، ومنظومة الإسكادا للتحكم والمراقبة ، وسير العمل بالمعمل الخاص بالمحطة ، وسائر مراحل تنقية المياه بالمحطة .

وعقب ذلك قام الدكتور شريف الشربينى والمهندس عمرو لاشين بمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة .

كما تابع الوزير ونائب المحافظ موقف تشغيل مشروع "The Zen" للسياحة العلاجية والاستشفائية بأسوان الجديدة ، والواقع فى الفيلات المنفذة ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى .

وأختتم وزير الإسكان ونائب محافظ أسوان زيارته بتفقد محطة مياه الشرب بمنطقة خور أبو سبيرة حيث تم الإطمئنان والتأكد من جودة ونقاء المياه ، ودورة التحاليل التى يتم تنفيذها بشكل يومى .

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