ads
الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فى زيارة مفاجئة .. وزير الإسكان يتفقد مشروعات تنموية وخدمية بأسوان

وزير الإسكان في جولة
وزير الإسكان في جولة مفاجئة لمحافظة أسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استهل الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في زيارة مفاجئة لمحافظة أسوان، بتفقد جهاز مدينة أسوان الجديدة للوقوف على مدى تطبيق خطة التحول الرقمى بالمدينة لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكترونى رافقه المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان  .

تفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة

كما تفقدا محطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة لمتابعة سير العمل بالمحطة ، ومنظومة الإسكادا للتحكم والمراقبة ، وسير العمل بالمعمل الخاص بالمحطة ، وسائر مراحل تنقية المياه بالمحطة .

وعقب ذلك قام الدكتور شريف الشربينى والمهندس عمرو لاشين بمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة .

كما تابع الوزير ونائب المحافظ موقف تشغيل مشروع "The Zen" للسياحة العلاجية والاستشفائية بأسوان الجديدة ، والواقع فى الفيلات المنفذة ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى .

وأختتم وزير الإسكان ونائب محافظ أسوان زيارته بتفقد محطة مياه الشرب بمنطقة خور أبو سبيرة حيث تم الإطمئنان والتأكد من جودة ونقاء المياه ، ودورة التحاليل التى يتم تنفيذها بشكل يومى .

1000104896
1000104896
1000104894
1000104894
1000104892
1000104892
1000104886
1000104886
1000104888
1000104888
1000104890
1000104890
1000104884
1000104884
وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زيارة مفاجئة جهاز مدينة أسوان الجديدة محطة تنقية مياه الشرب مدينة أسوان الجديدة أخبار محافظة أسوان