خبير: على حزب الله تعيين قيادات مدربة للتصدي لهجمات إسرائيل

قال العميد مارسيل بالوكجي، خبير عسكري، إن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان قريبة، مشيرًا إلى أن قرار الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اليوم تتضمن بعض النقاط، منها التشديد على كسب الثقة بقياداته وتعيين قيادة جديدة، وأن يردع قوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاختراق التي تنفذها إسرائيل.

وأضاف «بالوكجي»، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن «قاسم» ركز في خطابة كذلك على عدم فصل جبهة الإسناد عن غزة، كما شدد على أن الحزب مستعد للدفاع عن لبنان والتصدي للهجوم البري الإسرائيلي، وقتال إسرائيل بطريقة لا متماثلة ولا مركزية ما يساعد حزب الله على ردع العدوان وذلك بعد تدريب حزب الله على كافة المحاور والقطاعات.

وأوضح أن حزب الله لم يتأثر بهجمات الاحتلال الإسرائيلي، رغم كل هذه الضربات ولم تتأثر قدراته العسكرية، فلم يتأثر سوى القيادات، والبيئة الحاضنة، بينما انعدمت ثقة حزب الله بقياداته، نتيجة الاختراق الأمني الكبير من قبل قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن هناك بعض الركائز التي إذا ما عمل حزب الله على تحسينها يمكنه التصدي لأي هجوم بري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، منها تعيين قيادات جديدة مدربة، لافتا إلى أن قدرات حزب الله لديه قوات جاهزة لم تتأثر، هي قوات القتال وقوات الدعم.

