زي النهاردة.. توقيع اتفاقية «فرنسية - إيطالية» بشأن احتلال تونس

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ٣٠شهر سبتمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ومنها

الفرنسيون يحتلون عاصمة مدغشقر «أنتاناناريفو».

وعام 1896 - التوقيع على اتفاقية فرنسية / إيطالية تنازلت فيها إيطاليا عن مطالبها وأطماعها في تونس.

وعام 1938 - التوقيع على معاهدة ميونخ والتي رضخ فيها رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا إدوار دلادييه لمطالب أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.

وعام 1939 - ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي يوقعان على اتفاقية لاقتسام بولندا.

عام 1947 انضمت باكستان والمملكة المتوكلية اليمنية إلى الأمم المتحدة.

وعام1955 سلطان المغرب محمد بن عرفة يتنازل عن العرش لمصلحة محمد بن يوسف.

وفي عام 1956 - جبهة التحرير الوطني الجزائرية تقوم بأولى عمليات التفجير في مقاه أوروبية في الجزائر العاصمة وذلك أثناء ثورة التحرير الجزائرية.

وعام 1958 - الاتحاد السوفيتي يستأنف أبحاثه النووية.

وعام 1965 - فشل محاولة انقلاب على الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو قامت بتواطئ بين الجيش والشيوعيين.

وفي عام 1966 - استقلال بوتسوانا.

وعام 1989 النواب اللبنانيون يتوصلون في «مباحثات الطائف» في السعودية إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية، وهو الاتفاق الذي عرف باسم اتفاق الطائف.

وفي عام 1991 - انقلاب عسكري يطيح بالرئيس جان برتران أريستيد في هايتي.

1992 - جوزيه إدواردو دوس سانتوش يتولى رئاسة أنغولا.

1993 - مقتل أكثر من 20000 شخص في زلزال في ولاية ماهاراشترا جنوب غرب الهند بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وعام1999 - وقوع حادث نووي بمصنع معالجة اليورانيوم في توكايمورا.

2005 - صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية تنشر سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية يصور بعضها النبي محمد على أنه إرهابي.

2010 -محكمة هندية تصدر حكمًا لصالح تقاسم أرض مسجد بابري المتنازع عليه بين الهندوس والمسلمين منذ عشرات السنين، على أن يمنح للمسلمين ثلث الأرض ويتم تقاسم الثلثين الباقيين على الجماعات الهندوسية.