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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الشئون النيابية يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الإرثوذكسية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وفي بداية اللقاء، حرص الأنبا بولا على تهنئة المستشار محمود فوزي بمنصبه متمنياً له دوام التوفيق والسداد في جميع مهامه، ومشيدًا  برؤيته نحو تعزيز التواصل البنّاء مع كافة القوى المجتمعية.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز قيم المواطنة، والتكاتف بين جميع مكونات الشعب المصري، والدور الفعّال والهام للمؤسسات الدينية في تحقيق السلام المجتمعي، ودعم الاستقرار والتنمية.

ومن جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور  الرائد الذي تقوم بها  الكنيسة في تأكيد  قيم التسامح والمحبة وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم جهود التنمية. وشدد على أن قوة مصر تكمن في وحدة أبنائها وترابطهم الوطني، الذي يضمن مواجهة التحديات والعمل معًا من أجل مستقبل أفضل لمصر .

واختتم اللقاء بأهمية توطيد العلاقات بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك في خدمة قضايا المجتمع، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة.

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