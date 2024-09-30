تقارير تكشف عن الأسماء المرشحة لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد

كشفت بعض التقارير الإنجليزية، عن المرشح المحتمل لقيادة مانشستر يونايتد، فى حالة رحيل الهولندي إريك تين هاج عن الإدارة الفنية للشياطين الحمر.



ووضعت النتائج المخيبة للآمال للمدرب الهولندى إريك تين هاج مع مانشستر يونايتد، فى موقف محرج، وضع إدارة الشياطين الحمر احتمالية إقالته فى الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد برئاسية السير جيم راتكليف، ستقرر مصير تين هاج خلال التوقف الدولي المقبل، بعد البداية السيئة للموسم الحالي على مستوى النتائج.

وفى آخر 7 مباريات حقق تين هاج فوزين فقط في جميع المسابقات.

كما إن يونايتد يحتل حاليًا المركز 12 في الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وكشفت الصحيفة عن أن سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر، وجاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا السابق، هما اقرب الأسماء المرشحة لخلافة تين هاج.

ويعتبر وضع إنزاجي لخلافة تين هاج من أكثر الخيارات المفاجئه، لأنه يرتبط بعقد سارٍ مع إنتر حتى صيف 2027، ومن الصعب أن يرحل عن النيراتزوري في منتصف الموسم.