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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع 8 أشخاص متهمين بالتشاجر في عين شمس

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة، التحقيقات، مع 8 أشخاص، من بينهم 5 يحملون الجنسية السودانية بمنطقة عين شمس، بتهمة التشاجر.

وكشفت التحقيقات عن رصد الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول " بدائرة قسم شرطة عين شمس .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة (طرف أول " 3 عاطلين" ، وطرف ثانى "5 عاطلين " يحملون جنسية إحدى الدول "  مقيمين بدائرة قسم شرطة عيـن شمس) .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

8 أشخاص الاجهزة الامنية بالقاهرة بمنطقة عين شمس حدوث مشاجرة