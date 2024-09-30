التحقيق مع 8 أشخاص متهمين بالتشاجر في عين شمس

تباشر النيابة العامة، التحقيقات، مع 8 أشخاص، من بينهم 5 يحملون الجنسية السودانية بمنطقة عين شمس، بتهمة التشاجر.

وكشفت التحقيقات عن رصد الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول " بدائرة قسم شرطة عين شمس .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة (طرف أول " 3 عاطلين" ، وطرف ثانى "5 عاطلين " يحملون جنسية إحدى الدول " مقيمين بدائرة قسم شرطة عيـن شمس) .

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.