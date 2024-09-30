"التعليم" تنفي إدخال تعديلات جديدة على المرحلة الثانوية

نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله حول تعديلات بمناهج ونظام المرحلة الثانوية.

وأكد المصدر، أن الآليات المعلنة لإعادة هيكلة لمرحلة الثانوية منذ اليوم الأول كما هي دون تغيير ولم تصدر أي تصريحات جديدة من مسئولي المناهج في هذا الشأن.

في سياق متصل واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، جولاته الميدانية بزيارة (٦) مدارس بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف، زيارته بمدرسة "النقراشى الإعدادية بنين" التابعة لحدائق القبة التعليمية، والتى تضم عدد (١٨٧٦) طالبا، وحضر الوزير طابور الصباح، كما تفقد عددا من الفصول.

تضمنت الجولة التفقدية للوزير مدارس حدائق القبة الابتدائية والتى تضم عدد (٤٢٥) طالب وطالبة، ومدرسة أحمد ماهر الرسمية لغات والتى تضم عدد (١٦٥٠) طالبا وطالبة، ومدرسة هارون الرشيدى الإعدادية بنات والتى تضم عدد (٦٤٥) طالبة، ومدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين والتى تضم عدد (٦٦٥) طالبا، ومدرسة مصر الحديثة الرسمية المتميزة والتى تضم عدد (٢٠٤٠) طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير خلال زيارته فصول المدارس، لمتابعة تنفيذ الإجراءات والآليات المعلنة المتعلقة بتقليل الكثافات وسد العجز قي المعلمين وتطبيق أعمال السنة بمختلف مراحل النقل.

وحرص الوزير خلال زيارته على التحدث مع الطلاب حول شرح المعلمين ومدى فهمهم للدروس، كما اطلع على كراسات الحصة، والواجب.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة؛ وشدد على أداء الطلاب المهام الدراسية داخل المدرسة، موجهًا بالمتابعة المستمرة للحضور والانضباط.

وشدد الوزير على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى، وذلك لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية المناسبة، وخلق بيئة مدرسية آمنة .

وأثناء زيارته، التقى الوزير بعدد من المعلمين، وتحدث معهم حول ضرورة الاهتمام بكراسة الحصة، والالتزام بكتابة الواجبات على السبورة ونقل الطلاب في كراساتهم، ومتابعة حل الواجبات.

والتقى الوزير بعدد من أولياء الأمور أمام بعض المدارس، وأدار حورًا معهم حول انضباط وحضور الطلاب في المدارس، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق عملية تعليمية منضبطة.