استقبل المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي - الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم الشاطئية بالشركة القابضة، تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققوه بالفوز بكأس بطولة الجمهورية للشركات لأول مرة في تاريخ الشركة القابضة.
وأشاد رئيس الشركة القابضة بإنجاز فريق الكرة الشاطئية الذي يعد إنجازا رياضيا مشرفا لعموم قطاع الطيران المدني، مؤكدا على ضرورة دعم النشاط الرياضي والاجتماعي انطلافا من تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركة، ودور النشاط الرياضي في رفع الروح المعنوية وتعزيز الروابط الاجتماعية وزيادة معدلات الكفاءة والانتاجية بين العاملين.
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بعد فوزه ببطولة الجمهورية للشركات.. رئيس القابضة للمطارات يستقبل فريق الكرة الشاطئية
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استقبل المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي - الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم الشاطئية بالشركة القابضة، تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققوه بالفوز بكأس بطولة الجمهورية للشركات لأول مرة في تاريخ الشركة القابضة.
استقبل المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي - الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم الشاطئية بالشركة القابضة، تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققوه بالفوز بكأس بطولة الجمهورية للشركات لأول مرة في تاريخ الشركة القابضة.