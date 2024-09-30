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الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بعد فوزه ببطولة الجمهورية للشركات.. رئيس القابضة للمطارات يستقبل فريق الكرة الشاطئية

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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استقبل المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة ‏الجوية والعضو المنتدب التنفيذي - الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم الشاطئية بالشركة ‏القابضة، تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققوه بالفوز بكأس بطولة الجمهورية للشركات لأول مرة ‏في تاريخ الشركة القابضة.‏
وأشاد رئيس الشركة القابضة بإنجاز فريق الكرة الشاطئية الذي يعد إنجازا رياضيا مشرفا لعموم قطاع ‏الطيران المدني، مؤكدا على ضرورة دعم النشاط الرياضي والاجتماعي انطلافا من ‏تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركة، ودور النشاط الرياضي في رفع الروح المعنوية ‏وتعزيز الروابط الاجتماعية وزيادة معدلات الكفاءة والانتاجية بين العاملين.‏

الشركة القابضة للمطارات الملاحة الجوية كأس بطولة الجمهورية للشركات