رئيس اتحاد البادل: بطولة بريمير بادل إنجاز يدعو للفخر

أكد المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل أن استضافة بطولة الدوري العالمي "بريمير بادل" في مصر للمرة الثانية إنجاز كبير يدعو للفخر.

ويستضيف نادي نيو جيزة المنافسات خلال الفترة من 21 وحتى 26 أكتوبر المقبل بمجموع جوائز 450 ألف يورو وبحضور أفضل مئة لاعب ولاعبة في التصنيف العالمي.

ووجه غتوري الشكر لنادي نيو جيزة الرياضي لاستضافة الحدث العالمي ومساهمتهم في تنفيذ رؤية الاتحاد المصري للبادل في رؤية مصر كأحد أهم محاور البادل في العالم.

وأوضح خلال تصريحاته أن بطولة الدوري العالمي "بريمير بادل" أحد أقوى البطولات العالمية وضمن سلسلة بطولات يستعد الاتحاد المصري لاستضافتها خلال الموسم الجديد.

وعبر غتوري عن سعادته بتأهل منتخب مصر للسيدات لبطولة العالم للبادل بعد تحقيق وصافة منافسات التصفيات التي أقيمت بالكويت خلال الأيام الماضية واعتلاء علي زغلول وجورج واكيم التصنيف العالمي للعبة.

ووجه رئيس اتحاد البادل الشكر للاعبي المنتخب الوطني على النتائج الرائعة التي حققوها خلال الفترة الماضية تحت قيادة مدربهم سيف أبو سنة.

واختتم أنه يطمح للارتقاء وتطوير اللعبة بشكل مستمر وسريع خلال الفترة المقبلة في ظل الدعم المتواصل من الدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي.