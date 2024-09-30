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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر التحقيقات مع تشكيل عصابي من 10 أشخاص لسرقة السيارات وتقطيعها بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بحبس 10 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة السيارت بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق عن قيام المتهمين بسرقة السيارات بأسلوب قص وتوصيل الأسلاك، وقيامهم بتقطيع السيارات وبيعها لدي عملائهم سيئ النية بمنطقتي المعصرة ومركز الصف بالجيزة.
 

وأضافت التحقيقات أن أحد المتهمين يقتصر دروه علي قطع الأسلاك وتوصيلها، وقيادة السيارة المسروقة، بينما يقوم باقي أعضاء التشكيل بمراقبة الطريق لحين الإنتهاء من السرقة.
 

وكانت تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من القبض علي تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، تخصصوا في سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها بعدة أماكن بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

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