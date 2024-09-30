مركز تطوير التعليم بجامعة أسيوط ينظم دورات تدريبية "المراجعة الداخلية والخارجية للامتحانات"

عقد مركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة أسيوط، سلسلة من الدورات التدريبية، بعنوان: "المراجعة الداخلية والخارجية للامتحانات"، والتي تم تنفيذها داخل عدد من كليات الجامعة، وهي: التربية للطفولة المبكرة، والعلوم، والآداب، والزراعة.

جاء ذلك إشراف الدكتور عمر سيد خليل مدير المركز، والدكتور حسن محمد الهواري مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات الجامعية، والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن سلسلة الدورات التدريبية تستهدف تعزيز جودة التعليم، وتحسين المخرجات التعليمية للجامعة، مؤكداً علي أهمية موضوعات البرنامج التدريبي؛ في التوعية بأهمية المراجعة الداخلية والخارجية، داخل المؤسسات التعليمية؛ لتحقيق الجودة والتميز، وضبط الأداء، والرقابة الداخلية، فضلاً عن تنمية القدرات، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بمختلف قطاعات الجامعة.

وأشار الدكتور عمر سيد خليل؛ إلي أن الدورة التدريبية تضمنت؛ مناقشة أهداف المراجعة الداخلية، والتي تتمثل في؛ التأكد من أن الامتحانات تغطي جميع الأهداف التعليمية والمحتويات؛ التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي، بالإضافة إلى وضوح الأسئلة لجميع الطلاب، وفحص توزيع الدرجات بطريقة سليمة؛ للتأكد من أن التقييم يعكس مستوي الأداء الأكاديمي بدقة، كما تضمن المراجعة الداخلية أيضاً؛ تنوع الأسئلة ما بين (الموضوعية، المقالات، المسائل التطبيقية)، فضلاً عن التحقق من عدالة، ودقة عمليات التصحيح؛ بمعايير تقييم موحدة، ومعتمدة.

وتناولت الدورة التدريبية؛ أهداف المراجعة الخارجية؛ لضمان أن عمليات الامتحانات والنتائج تتسم بالشفافية والنزاهة، وأن معايير التقييم متوافقة مع المعايير الوطنية الدولية، وكذلك تعزيز مصداقية المؤسسة التعليمية من خلال ضمان تقييم الامتحانات من أطراف محايدة، والتأكد من أن الامتحانات تلتزم بالمعايير الأكاديمية الوطنية أو الدولية، وأنها تعكس مستوي التعليم المقدم، وتغطي جميع الأهداف التعليمية والمحتويات، التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي.

الجدير بالذكر؛ أن الدورات التدريبية شهدت حضور لفيف من وكلاء الكليات المشاركة، إلي جانب أعضاء مجلس إدارة مركز تطوير التعليم الجامعي.

