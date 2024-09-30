الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش الجنسي في أماكن العمل

عدّل مجلس النواب بعض أحكام قانون العقوبات بهدف إدخال بعض الصور المستحدثة من جرائم التعرض للغير سواء في الأماكن العامة أو الخاصة وأهمها هو التحرش الجنسي والتنمر فهم أهم وأكثر الجرائم انتشارا داخل المجتمع المصري.

وأقرّ القانون على تشديد العقوبة علي التحرش الجنسي إذا وقعت الجريمة في مكان العمل ووسائل النقل وتستعرض (البوابة نيوز) عقوبة جريمة التحرش بعد تشديد عقوبتها

حيث قام المجلس بإجراء تعديل في المادة 306 مكرر (أ) بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت اذا ما ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدي وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجالني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.