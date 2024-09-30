4 ورش للإخراج المسرحي بمهرجان آفاق تنطلق السبت المقبل

تنطلق أولى ورش الإخراج المسرحي التي تبلغ أربعة ورش، السبت المقبل، الموافق 5 أكتوبر 2024، وذلك ضمن فعاليات مهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة النجم "نور الشريف"، التي تستمر حتى 16 أكتوبر بمركز آفاق بشارع عماد الدين بوسط البلد، ويقوم بالتدريب فيها كل من المخرجين أحمد صبري، أيمن مصطفى، محمد عبد الوارث، فادي فوكيه وذلك على هامش فعاليات المرحلة الأولى من عروض المهرجان التي تقدم بمسرح آفاق بمشاركة 44 عرض مسرحي تحت رعاية وزارة الثقافة.

قالت سالي سليمان المدير التنفيذي للمهرجان: إن الدورة العاشرة لمهرجان آفاق تحفل بأربعة ورش مجانية في الإخراج المسرحي ضمن 19 ورشة وماستر كلاس في فنون العرض المختلفة للمبدعين من الهواة والمستقلين.

وأوضحت سليمان، أن أولى ورش الإخراج تبدأ السبت 5 أكتوبر بعنوان "كيف تصنع عرضا مسرحيا" للمخرج والكاتب محمد عبد الوارث والتي تستمر أيام 5و7و8و9و10 أكتوبر من 3 وحتى 6 عصرا بقاعة 3، بينما تعقد ورشة المخرج أيمن مصطفى لمدة ثلاثة أيام وهي 12و14 و16 أكتوبر و عنوانها " الاخراج المسرحي وتوظيف الدراما الحركية في ظل الذكاء الاصطناعي" بقاعة1 من 3 إلى 6 مساء، وورشة المخرج ومصمم الديكور فادي فوكيه بعنوان "العلاقة الابداعية في تكامل عناصر العرض" يومي 13 و15 أكتوبر بقاعة 3 من الساعة 4 الى 6 مساء، وماستر كلاس للمخرج أحمد صبري بعنوان "أساسيات الإخراج المسرحي" يوم 14 أكتوبر بقاعة 3 من 3 إلى 6 مساء.

قال الكاتب والمخرج محمد عبدالوارث: تعمل ورشة "كيف تصنع عرضا مسرحيا" على تصحيح الكثير من المفاهيم لصناعة العرض المسرحي لفرق الهواة والفرق الحرة سواء المفاهيم الخاصة بالنص أو عناصر العرض حتى وجوده علي خشبة المسرح.

وأوضح المخرج أحمد صبري، في ورشة اليوم الواحد سنعتمد على تكثيف المعلومات الهامة للمتقدمين بداية من فهم النص المسرحى ومضمونه وفهم الشخصيات جيدا وتحديد المشاهد المهمة فى النص ( الماستر سين ) والتى يمكن أن تكون بداية لتحميل الرؤية الاخراجية، البحث والقراءة الجيدة للمدارس والمناهج المسرحية والعصور لتحديد هوية العمل، الإختيار الجيد للممثلين وتوزيع الأدوار والتى تتناسب مع رؤية المخرج لما يريد توصيله، وأن على المخرج أن يكون لدية القدرة على التعامل مع تحديات وضغوط العمل التي تواجهه أثناء التدريبات، الإبتكار والإبداع وإضافة عناصر جديدة على النص المسرحى بما يساهم فى تحديد الرؤوية الإخراجية والطرح الجديد الذى يريد المخرج طرحه من خلال هذا النص او ذاك، التنسيق والتعلم بين عناصر العرض المسرحى اضاءة ديكور ملابس موسيقى مؤثرات .

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الاعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.