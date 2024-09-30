3 مصابين في حادث تصادم تروسيكل وسيارة بكفر الشيخ

تعرض 4 أشخاص للإصابة بكفرالشيخ ، نتيجة وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة، علي رافد الطريق الدولي الرابط مابين كفرالشيخ وطنطا، أمام طريق كفر دفريه ، بالقرب من كمين القرضا الأمني، تم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم .

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقي إخطارا من اللواء خيري نصار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوقوع حادث اصطدام تروسيكل بسيارة ، أمام كفر دفريه.

علي الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفرالشيخ ، وسيارات الإسعاف والمرور إلي مكان الحادث ، حيث تبين أصابة 4 أشخاص.

وتبين من المعاينة والانتقال للمستشفي ، أصابة كل من ، يوسف م ح ، 11 سنة ، مقيم بمنطقة ميت علوان بمدينة كفرالشيخ ، مصاب بأشتباه كسور متفرقة بالجسم ، منصور أ ر ، 40 سنة مقيم بقرية محلة مسير التابعة لمحافظة الغربية ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، رأفت ع ع ، 39 سنة ، مقيم بقرية محلة مسير التابعة لمحافظة الغربية ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، محمود ح ج ، 31سنة ، مقيم بمنطقة ميت علوان بمدينة كفرالشيخ ، مصاب بأشتباه كسور، وجميعهم تم حجزهم بالمستشفى العام بكفرالشيخ لتلقي العلاج اللازم، وتم أخطار جهات التحقيق .