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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل إصابة 4 وانهيار منزل في انفجار أسطوانة غاز

تحرك عاجل من محافظة
تحرك عاجل من محافظة الدقهلية بعد واقعة انفجار اسطوانة غاز
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وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حول المنزل المنهار، جراء انفجار اسطوانة غاز بمنطقة حي السلام بمركز منية النصر، مما تسبب فى إصابة 4 أفراد بحروق متنوعة، من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وانهيار سقف الدور الثاني الذي كان معروش بالخشب.

رئيس مدينة منية النصر يزورمصابي انفجار اسطوانة غاز وانهيار منزلهم:

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه ( الصحه - الإسعاف - الحماية المدنية - مركز شرطة منية النصر - التضامن الاجتماعي )  حيث جرى نقل جميع المصابين الي المستشفى لتلقي العلاج .

فرض كردون امني ولجنة لفحص المنشات الآيلة للسقوط:

أمر " محافظ الدقهلية" بفرض كردون أمني حول المنزل والمنازل المجاورة وعرضهم علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارات إزالة لهم في حالة التأكد من عدم صلاحيتهم الإنشائية ، ورفع الأنقاض الناجمة عن الانيهار .

ووجه المحافظ فريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .
من جانبه انتقل  رئيس مركز ومدينة منية النصر" الي مستشفى منية النصر للاطمئنان علي المصابين وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم .

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إصابة 4 أشخاص وانهيار جزئي لمنزل في انفجار أسطوانة غاز بالدقهلية

 

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