محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل إصابة 4 وانهيار منزل في انفجار أسطوانة غاز

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حول المنزل المنهار، جراء انفجار اسطوانة غاز بمنطقة حي السلام بمركز منية النصر، مما تسبب فى إصابة 4 أفراد بحروق متنوعة، من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وانهيار سقف الدور الثاني الذي كان معروش بالخشب.

رئيس مدينة منية النصر يزورمصابي انفجار اسطوانة غاز وانهيار منزلهم:

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه ( الصحه - الإسعاف - الحماية المدنية - مركز شرطة منية النصر - التضامن الاجتماعي ) حيث جرى نقل جميع المصابين الي المستشفى لتلقي العلاج .

فرض كردون امني ولجنة لفحص المنشات الآيلة للسقوط:

أمر " محافظ الدقهلية" بفرض كردون أمني حول المنزل والمنازل المجاورة وعرضهم علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارات إزالة لهم في حالة التأكد من عدم صلاحيتهم الإنشائية ، ورفع الأنقاض الناجمة عن الانيهار .

ووجه المحافظ فريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

من جانبه انتقل رئيس مركز ومدينة منية النصر" الي مستشفى منية النصر للاطمئنان علي المصابين وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم .

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