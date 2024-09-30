محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل إصابة 4 وانهيار منزل في انفجار أسطوانة غاز

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حول المنزل المنهار، جراء انفجار اسطوانة غاز بمنطقة حي السلام بمركز منية النصر، مما تسبب فى إصابة 4 أفراد بحروق متنوعة، من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وانهيار سقف الدور الثاني الذي كان معروش بالخشب.
رئيس مدينة منية النصر يزورمصابي انفجار اسطوانة غاز وانهيار منزلهم:
وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه ( الصحه - الإسعاف - الحماية المدنية - مركز شرطة منية النصر - التضامن الاجتماعي ) حيث جرى نقل جميع المصابين الي المستشفى لتلقي العلاج .
فرض كردون امني ولجنة لفحص المنشات الآيلة للسقوط:
أمر " محافظ الدقهلية" بفرض كردون أمني حول المنزل والمنازل المجاورة وعرضهم علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارات إزالة لهم في حالة التأكد من عدم صلاحيتهم الإنشائية ، ورفع الأنقاض الناجمة عن الانيهار .
ووجه المحافظ فريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .
من جانبه انتقل رئيس مركز ومدينة منية النصر" الي مستشفى منية النصر للاطمئنان علي المصابين وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم .