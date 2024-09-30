ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا فى العضلة الضامه

كشف نادي ريال مدريد الإسبانى، اليوم الإثنين، عن تفاصيل إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، التى تعرض لها أمس الأحد فى ديربى مدريد.

حيث أعلن ريال مدريد تشخيص إصابة كورتوا في بيان رسمي، على صفحته الرسمية، قال فيه: "بعد الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية للنادي، للاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيصه بإصابة في العضلة الضامة للساق اليسرى، وستكون حالته قيد المتابعة".

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد كشف فى تصريحاته أمس الأحد، بعد التعادل الإيجابي فى "ديربى مدريد" أمام أتلتيكو، بهدف لكل فريق، عن إصابة تيبو كورتوا خلال المباراة.

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة تويتر "من غير المتوقع أن يعود تيبو كورتوا للمشاركة في المباريات قبل نهاية فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل".