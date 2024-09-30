محافظ المنوفية يتابع آخر مستجدات منظومة التصالح على مخالفات البناء

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الاثنين اجتماعا تنسيقيا لمناقشة نسب معدلات الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وتذليل العقبات لسرعة نهو الملف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، المستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة، مدير الشئون القانونية ، ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

واستعرض المحافظ آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء والمعوقات لإنجاز أعمال الملف وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية وكافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتبسيط الإجراءات على المواطنين وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن مع ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين, بالإضافة إلى عرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن من شأنها أن تسهم في إنجاز الأعمال بالملفات .

كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمستمر لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي تتم بنطاقهم مع تكثيف جهود النظافة ورفع الإشغالات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.