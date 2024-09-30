كريم الحسيني لـ "البوابة نيوز": اعتزلت السعي في الوسط الفني فقط وليس الفن

أكد الفنان كريم الحسيني، رغبته في اعتزال السعي في الوسط الفني، لافتًا على أنه مستمر في السعي وراء حلمه.

وقال كريم الحسيني خلال تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": "حصل ضجة إعلامية كبيرة أنا مقولتش هعتزل الفن أنا قولت هعتزل السعي فقط في الوسط الفني".

وتابع الحسيني: "لكن عايز أنتج لنفسي واحقق حلمي وأكبر دليل على كده شغلي على خشبة المسرح وعرض مسرحية كازينو الحمد لله رب العالمين محققة نجاح جماهيري كبير".

كريم الحسيني يثير تساؤلات الجمهور بعد قرار اعتزاله

أثار الفنان كريم الحسيني جدلًا واسعًا بعد منشورًا خاص به عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "أنا قررت اعتزل ما يؤذيني، قررت أعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأنني فعلًا فنان أنتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان، وقررت أن أعتزل السعي في دراما رمضان لأنني ولله الحمد تقاعدت عن العمل منذ عام 2021 حيث كان آخر مسلسل شاركت فيه (اللي مالوش كبير)، ومن وقتها وأنا بحاول أسعى بكل طاقتي وجهدي و إيماني ويقيني أنها ستأتي".

واختتم منشوره قائلًا: "لذا ومن موقعي هذا اتخذت قرارًا في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمأنينة والرضا واليقين، بعد انتهاء عرض مسرحية "كازينو" التي تُعرض على مسرح السلام "فرقة المسرح الحديث" سوف أُغلق هذه الصفحة تمامًا.. أقصد (صفحة الوسط الفني المبني على اللا معايير)"