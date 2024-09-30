التصريح بدفن جثة شخص صدمته سيارة بمدنية نصر

صرحت نيابة مدينة نصر، بدفن جثة شخص لقي مصرعه، في حادث سير أثناء عبوره الطريق، صدمته سيارة مسرعة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأن الحادث وقع عن طريق الخطأ بسبب السرعة الزائدة.

ووردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور، مفادها وقوع حادث سير، ومصرع شخص.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع موظف، صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفي للمشرحة.

وتحفظت قوات الأمن علي السائق المتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.