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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شخص صدمته سيارة بمدنية نصر

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت نيابة مدينة نصر، بدفن جثة شخص لقي مصرعه، في حادث سير أثناء عبوره الطريق، صدمته سيارة مسرعة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأن الحادث وقع عن طريق الخطأ بسبب السرعة الزائدة.

ووردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور، مفادها وقوع حادث سير، ومصرع شخص.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع موظف، صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفي للمشرحة.

وتحفظت قوات الأمن علي السائق المتسبب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

أثناء عبوره الطريق التصريح بدفن حادث سير صدمته سيارة مسرعة