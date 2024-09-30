نقيب الصحفيين: بدأنا تعاونًا مبكرًا مع وزارة البيئة سيمتد لباقي الهيئات والوزارات

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن التعاون الذي تعقده نقابة الصحفيين اليوم مع وزارة البيئة ليس الأول من نوعه؛ حيث بدأت تعاونًا معها مبكرًا منذ رعايتها لجوائز البيئة بالنقابة، وحضرت الوزيرة حفل توزيع الجوائز، وهو جزء من بروتوكول تعاون بين النقابة والوزارة في مجال التوعية البيئية.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدتها نقابة الصحفيين، اليوم، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حضور الصحفيين/ات المهتمين/ات بملف البيئة، والصحفيين/ات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وأضاف "البلشي" أن النقابة حريصة دائمًا على بناء علاقة مستمرّة مع المسؤولين/ات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وذلك لمواجهة غياب تداول المعلومات، في ظلْ تأخّر إصدار القانون.

وأكد نقيب الصحفيين، إن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، رعت بداية هذا التواصل، وكانت أول المُستجيبين/ات له، وهذا في إطار تعاون يتمنّى أن يستمر الفترة القادمة، وضرورة بناء هذه المساحة للتواصل، خاصةً وأن إتاحة المعلومات هو جزء من أزمة الصحافة اليوم، ودور الصالون الذي عُقد اليوم، أن يكون جزءًا من تصحيح طريقة تناول الصحافة للمعلومات في بعض المجالات.

ولفت إلى أن صالون اليوم، هو جزء من فعّاليات معرض كتاب نقابة الصحفيين، الذي تنظّمه لأول مرة، بهدف المعرفة والتوعية.