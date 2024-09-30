ads
الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقيب الصحفيين: بدأنا تعاونًا مبكرًا مع وزارة البيئة سيمتد لباقي الهيئات والوزارات

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن التعاون الذي تعقده نقابة الصحفيين اليوم مع وزارة البيئة ليس الأول من نوعه؛ حيث بدأت تعاونًا معها مبكرًا منذ رعايتها لجوائز البيئة بالنقابة، وحضرت الوزيرة حفل توزيع الجوائز، وهو جزء من بروتوكول تعاون بين النقابة والوزارة في مجال التوعية البيئية.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدتها نقابة الصحفيين، اليوم، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حضور الصحفيين/ات المهتمين/ات بملف البيئة، والصحفيين/ات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وأضاف "البلشي" أن النقابة حريصة دائمًا على بناء علاقة مستمرّة مع المسؤولين/ات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وذلك لمواجهة غياب تداول المعلومات، في ظلْ تأخّر إصدار القانون.

وأكد نقيب الصحفيين، إن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، رعت بداية هذا التواصل، وكانت أول المُستجيبين/ات له، وهذا في إطار تعاون يتمنّى أن يستمر الفترة القادمة، وضرورة بناء هذه المساحة للتواصل، خاصةً وأن إتاحة المعلومات هو جزء من أزمة الصحافة اليوم، ودور الصالون الذي عُقد اليوم، أن يكون جزءًا من تصحيح طريقة تناول الصحافة للمعلومات في بعض المجالات.

ولفت إلى أن صالون اليوم، هو جزء من فعّاليات معرض كتاب نقابة الصحفيين، الذي تنظّمه لأول مرة، بهدف المعرفة والتوعية.

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن التعاون الذي تعقده نقابة الصحفيين اليوم مع وزارة البيئة ليس الأول من نوعه حيث بدأت تعاون ا معها مبكر ا منذ رعايتها لجوائز البيئة بالنقابة وحضرت الوزيرة حفل توزيع الجوائز وهو جزء من بروتوكول تعاون