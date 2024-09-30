حبس 6 لصوص وصاحب محل صاغة بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس 6 أشخاص، وصاحب محل صاغة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة.

ونجحت قوة أمنية من مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص " 5 منهم يحملون "جنسية إحدى الدول") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن.

وعُثر بحوزتهم على (كمية من المشغولات الذهبية والفضية – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 33 ساعة مختلفة الأنواع – مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية - الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة).. واعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة.

وأرشدوا عن كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئا النية" (صاحب محل مصوغات ، بائع بالمحل) تم ضبطهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات المستولى عليها واتهموهم بالسرقة.