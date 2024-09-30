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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس 6 لصوص وصاحب محل صاغة بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة العامة، بحبس 6 أشخاص، وصاحب محل صاغة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة.

ونجحت قوة أمنية من مباحث القاهرة في ضبط  تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص " 5 منهم يحملون "جنسية إحدى الدول")  تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن.

وعُثر بحوزتهم على (كمية من المشغولات الذهبية والفضية – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 33 ساعة مختلفة الأنواع – مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية - الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة).. واعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة.

وأرشدوا عن كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئا النية" (صاحب محل مصوغات ، بائع بالمحل) تم ضبطهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات المستولى عليها واتهموهم بالسرقة.

4 أيام علي ذمة التحقيقات 6 أشخاص الاجرامي إرتكاب وقائع السرقة