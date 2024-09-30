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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص وانهيار جزئي لمنزل في انفجار أسطوانة غاز بالدقهلية

انهيار جزئي لمنزل
انهيار جزئي لمنزل بسبب انفجار اسطوانة غاز
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تسبب انفجار اسطوانة غاز صغيرة، فى اصابة 4 اشخاص في محافظة الدقهلية بحروق متفرقة وانهيار سقف منزلهم الخشبي بمنطقة حي السلام بمركز منية النصر داخل منزل مكون من دورين، وجري نقل المصابين الى مستشفى منية النصر، وعمل كردون أمني علي المنزل وعدد من المنازل المجاورة لحين وصول هيئة المنشآت الآيلة للسقوط.

انفجار اسطوانة غاز تتسبب فى جزئي لمنزل 

تلقي اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغً للعميد سامح سليم، مأمور مركز شرطة منيه النصر بسقوط سقف منزل واصابه 4 أشخاص نتيجة انفجار أسطوانة غاز صغيرة . 
هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية الي مكان الحادث وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منيه النصر لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كلا من: «محمود محمد عبد المحسن عبد المنعم، 42 سنة، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالجسم كله ، عفاف محمد عبدالمحسن عبد المنعم ، 29 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالجسم كله ، ودعاء محمد القاضي السيد، 37 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالجسم كله، عزة ابراهيم البسيوني محمود ،43 سنة، مصابة بكدمات بالجسم ».

جرى نقل المصابين لمستشفى منيه النصر، وعمل كردون أمني علي المنزل وعدد من المنازل المجاورة لحين وصول هيئة المنشآت الآيلة للسقوط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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