بالصور.. محافظ الأقصر يكلف بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين

التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، بالمواطنين خلال لقاء "اليوم المفتوح"، للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات، وذلك بحضور كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومسئولي إدارة خدمة المواطنين والمديريات الخدمية.

واستمع المحافظ باهتمام بالغ إلى المواطنين، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، مشدداً على حرصه علي تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بديوان عام المحافظة لاستقبالهم والتعرف علي المعوقات والمشكلات التي تواجههم والاستجابة لشكواهم.

توفير فرص عمل أبرز مطالب اليوم المفتوح بالأقصر

وتنوعت طلبات المواطنين ما بين توفير فرص عمل، ووحدات سكنية للأولي بالرعاية، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

ووجه محافظ الأقصر، إدارة خدمة المواطنين بمتابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال لقاء "اليوم المفتوح"، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية، مؤكدا على المسئولين بضرورة بذل أقصى جهد والتعاون مع الجهاز التنفيذي فى سبيل خدمة المواطنين.

وكان محافظ الأقصر، قد وجه خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة لبحث ملفات العمل وموقف إنتظام تقديم الخدمات للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات، تكليفاته لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاء أسيوعي مع المواطنين بكل مركز بحضور إدارات المركز المعنية للاستماع الي شكاواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوي وحلها قائلاً ” لازم نسمع مشاكل المواطنين ونبني خطط عملنا علي تحسين ظروفهم المعيشية ” مشدداً على رؤساء المراكز الومدن بعرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوي المعروضة من قبلهم واليات التعامل معها وحلها مؤكداً علي التواجد الميداني للتأكد من ذلك.

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