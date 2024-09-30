محافظ الغربية يتفقد إدارات الديوان العام لمتابعة انتظام العمل

أجري اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقد خلالها عدد من الإدارات بديوان عام المحافظة لمتابعة ما يتم من أعمال والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه والتكامل بين مختلف الإدارات من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء ، في اطار حرصه الدائم على متابعة ما يتم من أعمال داخل الإدارات المختلفة بالمحافظة.

وخلال تفقده هنأ محافظ الغربية الموظفين والعاملين بانتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة واستمع إلى شرح من مديرى الإدارات، حول سير العمل والتحديات التي تواجههم، وسبل تحويلها الى فرص من خلال رفع كفاءة العمل وتنمية مهارات العاملين، موجهًا بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، موضحًا أن إدارات الديوان ركيزة أساسية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

كما استمع المحافظ إلى آراء ومقترحات الموظفين حول كيفية تحسين العمل، لتقديم أفضل ما لديهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على الاستماع إلى مطالبهم باهتمام بالغ والتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم و ضرورة تسهيل الإجراءات والخدمات للمواطنين، وحسن استقبالهم وسرعة تقديم الخدمات والإجراءات اللازمة بصورة ميسرة لكسب ثقة المواطنين وإرضائهم وسرعه الرد على جميع الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها وحلها مما يحقق رؤية الدولة المستقبلية .

وحث المحافظ ، العاملين على بذل المزيد من الجهود والتفانى بالعمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة.ويلبي احتياجات المواطنين.

أعرب العاملون بإدارات الديوان العام عن سعادتهم لحرص المحافظ المستمر على متابعة العمل وتواجده بينهم، مؤكدين الاستمرار في تطوير منظومة العمل لتحسين مستوي الأداء والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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