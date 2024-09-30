وكيل تعليم الجيزة يتفقد سير العمل بعدد من مدارس الهرم

قام أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بجولة تفقدية لمدرسة مبروك غطاطي الرسمية للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، وكان في استقباله خالد عبدالحميد مدير عام الإدارة.

هدفت الزيارة إلى متابعة كثافة الطلاب داخل الفصول، ونظافة المدرسة ومحيطها، ووجود هيئة التدريس والالتزام بالمناهج، وتوافر المقاعد والديسكات كما تفقد المعامل والمكتبة المدرسية



وأوصى بالنظافة المستمرة لدورات المياه وتعقيمها حرصا على صحة أبنائنا الطلاب

كما شدد على تفعيل دور الأمن والإشراف العام للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب

وقد أثنى على المجهود المبذول من قبل مدير عام الاداره وقيادات الإدارة ومدير المدرسة لانتظام العملية التعليمية بالإدارة.