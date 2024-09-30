محافظ المنوفية يتفقد مستجدات الأعمال الإنشائية بمستشفى الشهداء الجديدة

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة، بتفقد أعمال إنشاءات مستشفى الشهداء الجديدة على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 وبتكلفة إجمالية مليار و300 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه اللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، الدكتور محمد فوزى وكيل وزارة الصحة ، المهندس رشدى عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية .

وتابع المحافظ الموقف التنفيذى لحجم الأعمال واستمع لشرح تفصيلي من أحد مهندسي الموقع عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها وآلية تنظيم العمل ، وجاري تنفيذ أعمال صب الخرسانات بموقع المستشفى والتى تضم 5 غرف عمليات و31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و24 بحضانات الأطفال و41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير.

ووجه المحافظ بتذليل جميع العقبات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع، معربًاً عن سعادته بتواجده وسط حجم هذا المشروع الطبي الضخم والذى سيعد صرحاً طبياً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمول التجاري متعدد الطوابق والمقام على مساحة 300 م، مكون من 33 محل تجاري بتكلفة 18 مليون جنيه، حيث جاري الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمول، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق ومواقف حضارية بديلة عن الأسواق والمواقف العشوائية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.

ووجه المحافظ بتسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي في البدء في إجراءات طرح المحلات لتعظيم موارد المحافظة، لافتاً إلى أهمية مشروعات الأسواق في توفير فرص العمل للشباب والمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لتوفير حياة كريمة.

واختتم محافظ المنوفية جولته، بتفقد آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع محطة معالجة سلامون بحرى والمقامة على مساحة 5 أفدنة وبطاقة استيعابية حالياً 20 ألف م3/يوم، وجاري أعمال التوسعات بطاقة 20 ألف م3/يوم لتصبح القدرة الحالية 40 ألف م3/يوم والمستقبلية بطاقة 60 ألف م3/يوم ، ويخدم المشروع حالياً مدينة الشهداء وقري سلامون بحرى - سلامون قبلي - كفر عشما - العراقية- كفر الجلابطة - منشأة السادات - نادر - جزيرة الحجر، على أن تستوعب التوسعات قرى عشما - كفر دنشواي- زاوية الناعورة - كفر حجازي مع تخفيف الضغط علي المرحلة القائمة من المحطة ، ووجه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية وتذليل العقبات لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها ، وخاصة خطة التطوير ورفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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