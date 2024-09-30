تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية

ترأس رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس المطران حسام نعوم خدمة الشركة المقدّسة الإحتفاليّة التي تخللت رسامة سليم غسان كسابره شماساً في كنيسة الله، وذلك في كاتدرائية القديس جورج الشهيد - القدس في عيد القديس ميخائيل وسائر الملائكة.

حضر وشارك بخدمة الرسامة المطران سني برهوم عازر مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالاردن والأراضي المقدسة ولفيف من كهنة رعايا المطرانية في فلسطين والجليل ورعاة الكنيسة اللوثريّة الشّقيقة، ورهبان وراهبات، بالإضافة إلى عائلة الشماس وأصدقائه ورعيّة القدس. قدّم القس الكنن فؤاد الأخ سليم ليُرسم شماساً في كنيسة الله.

وفي عظته وجّه المطران نعوم للشماس الجديد بعض النصائح والإرشادات، موضحاً دور ووظيفة الشماس في الكنيسة، وقال: "القلب الخادم أساسيٌّ لهويّة الكنيسة، والشّماس يمثّل أيقونةً، أو صورة المسيح الخادم؛ ليذكّر الكنيسةَ بهذاْ" وأضاف "يقف الشّمّاس في مساحةٍ حدوديّةٍ بين الكنيسة، والمجتمع، ودوره أن يفسّرَ الواحد للآخر كيف نوصل الإنجيل إلى بيئتِنا".

وتابع “نعوم ”: "يا سليم، أنت اليوم مكلّف أن تقود شعب الربِّ بروح الملائكة القدّيسين الذين يخدمون، ويحرسون، ويساعدون، وعليك أن تحافظ على هذه الأمانة بكلِّ تفانٍ، وإخلاصٍ؛ إذْ يذكّرنا عيد اليوم أنَّ المهمّة الأساسيّة - التي كلّف الله القدّيس ميخائيل بها - محاربة الشّرِّ في العالم".

هذا وقدّم المطران نعوم هديتين للشماس الجديد، الكتاب المقدس وبطرشيلات بألوانها الطقسيّة الأربعة.

وُلد الشّماس سليم وترعرع في مدينة القدس، تخرّج من ثانوية الفرير في بيت حنينا عام 2015، وحصل على البكالوريوس من جامعة بير زيت في المحاسبة عام 2018، ثمّ تخرج هذا العام من كلية فرجينيا في الولايات المتّحدة، بلقب ماجستير في اللاهوت.