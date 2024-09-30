محافظ القاهرة لـ"البوابة نيوز": 110 أتوبيسات صديقة للبيئة لنقل ضيوف المنتدى الحضري

قال المهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة اننا نعمل سويا بالمحافظة لتجهيز تحضرات المنتدي الحضري ليخرج بافضل صورة تليق بمصر لافتال الي ان حرص المحافظة لتقديم كل الدعم اللازم ودعم جهود الوزارات والجهات المعنية لاخراج محافظة القاهرة بالصورة المطلوبة والتي تليق بمصر والجهود التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية .

واضاف في تصريح خاصة ل البوابة نيوز أن المحافظة ستوفر ١١٠ أتوبيس يعملون بالغاز الطبيعي والكهرباء ( صديقة للبيئة) ستكون جاهزة لنقل ضيوف المنتدي .

وخلال الاجتماع قدم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عرضاً للجهود التي قامت بها المحافظة حتي الان في إطار الاستعدادات لاستضافة المنتدي فيما يخص رفع كفاءة وتطوير بعض الطرق والمحاور المرورية المؤدية لمقر انعقاد المنتدي وكذا مسارات الزيارات الميدانية المقترحة للوفود المشاركة في المنتدي .

وفي ختام الاجتماع وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الإسراع في تنفيذ جميع التكليفات المطلوبة من كل وزارة وجهة في التوقيتات المحددة وفقاً للجدول الزمني خاصة مع بدأ العد التنازلي وقرب استضافة المنتدي .

جاء ذلك خلال اجتماعا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية موسعاً مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة آخر مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات" .

وقد حضر الاجتماع، عدد من قيادات وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والخارجية والسياحة و المنسق العام للمنتدى، وعدد من مسئولي بعض الوزارات المعنية، والشركة المنظمة للمنتدى، والشركة المسئولة عن التسويق والترويج والدعاية للمنتدى ومسئولي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.