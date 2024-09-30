وزير الشباب يشهد احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء أندية السكان في مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد السفير أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، وإيڤ ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطيه، محافظ القليوبية، وهشام الروبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة اتجاه، احتفالية مرور 10 سنوات على انشاء أندية السكان في مصر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الى دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مفردات منظومة العمل الشبابى والرياضي.

وأضاف"إن احتفالنا اليوم بمرور عشر سنوات على إطلاق أندية السكان هو احتفال بإنجاز عظيم، وإثبات على نجاح رؤية قيادتنا الحكيمة في الاهتمام بالشباب في شتي المجالات واعطائهم الأولوية وجعلهم هدفاً في أي جهــد تبذلــه الدولــة لتحقيــق التنميــة، ومــــن ثــــم فقــــد صــــممت سياســــاتها وبرامجهـــا التنمويـــة واضـــعة مصـــلحة الشباب المصري في المقدمة".

وأكد أن الشباب وطـــاقتهم الحيويـــة بمثابـــة الوقـــود لاســــتمرار تطــــور المجتمعــــات التــــي يعيشــــون فيهـا، وهـو مـا أكـده جـدول أعمـال القـرن الحـادي والعشرين للأمم المتحدة فـي الفصـل الخـامس والعشـــرين المعنـــي بالأطفال والشَّـــباب فـــي التّنمية المستدامة"، موضحًا أن هناك حاجـة إلـى مشـاركة شـباب اليـوم فـي صـنع القـرار المتعلـق بأمور البيئة والتنمية، بالإضافة إلى تنفيذ البـرامج والأنشطة.

وأكد أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بالشباب فــي إطـــار البُعـــد الاجتمـــاعي لسياســـاتها التنمويـــة؛ بغيــة التأكيــد علــى أهميــة دورهــم فــي المجتمــع، وضـرورة مشـاركتهم فـي جميـع مجـالات التنميـة الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن هذا الاهتمـــام غيـــر المســـبوق، ياني تطبيقًـا لمبـادئ الدسـتور المصـري ويتماشـــى مـــع اســــتراتيجية الدولــة للتنميــة المســتدامة "رؤيــة مصــر 2030".

وتابع ان التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه نموذجاً يحتذي به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والمنظمات الأممية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بشؤون الشباب.

من جانبه توجه السيد السفير أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، بالشكر لجميع الشركاء وهم "وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصحة والسكان، مؤسسة اتجاه، وصندوق الأمم المتحدة للسكان". واضاف قائلا: "إن هذا الحدث الذي نحتفل فيه اليوم يُعَد علامة فارقة بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق نوادي التوعية السكانية في مصر بجهودكم جميعًا".

واختتم حديثه متطلعا إلى المزيد من النجاحات المستقبلية التي سيحققها أعضاء هذه المبادرة الموهوبين.

فيما أشار السيد إيڤ ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن اليوم يعتبر من الأيام الهامة، وهو ذكرى مرور 10 سنوات على إنشاء نوادي التوعية السكانية في مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، في جميع محافظات مصر. ولكن ليس هذا فحسب، بل نحتفل أيضًا بالعلاقة القوية والشراكة المثمرة مع وزارة الشباب والرياضة، ككيان يسعى بكل جهد للنهوض بالشباب وتمكينهم.

وقد تم حتى الآن، تم إنشاء 431 نادي توعية سكانية في جميع محافظات مصر الـ27، بمشاركة 300 مدرب وما يزيد عن 2000 متطوع، حيث وصل البرنامج إلى ما يقرب من 1.3 مليون فرد من أفراد المجتمع.

و نجح البرنامج في إنشاء 17 فريقًا لمسرح "نواة" و24 فريقًا غنائيًا لفن "الشامندورة" في 17 محافظة، مما أثرى المشاركة المجتمعية ومبادرات تمكين الشباب.

وفي كلمته أعرب السيد هشام الروبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة اتجاه، عن سعادته بتواجده اليوم للاحتفال بمرور عشر سنوات على برنامج تمكين الشباب ورفع الوعي بقضايا السكان "أندية السكان"، الذي يمثل أحد أهم إنجازات مؤسسة اتجاه في محور تمكين الشباب.