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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في المعصرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة حلوان، بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، داخل منزل ملك أحد المتهمين.

وردت معلومات للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، مفادها قيام شخصين بالبحث والتنقيب عن الآثار داخل إحدي المنازل بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان داخل المنزل المشار إليه، وتبين وجود حفرة بقطر 1.5 متر وبعمق 8 أمتار داخل مخزن في عقار سكني.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي المعدات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وتم اقتياد المتهمان لديوان القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

4 أيام علي ذمة التحقيقات المتهمان التنقيب عن الآثار بمنطقة المعصرة