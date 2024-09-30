وزيرة التنمية المحلية: المنتدى الحضري ثاني أهم فعالية دولية على أجندة الأمم المتحدة

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن المنتدى الحضري العالمي، يعد ثاني أهم فاعلية دولية على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ وأهم منصة دولية معنية بقضايا التنمية الحضرية والعمرانية في العالم، مشيرة إلي حرص الدولة المصرية لخروج المنتدي بالشكل اللائق لمصر باعتباره إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً ، حيث هناك متابعة أسبوعية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف المهم .

جاء ذلك خلال اجتماعا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية موسعاً مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة آخر مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات" .

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، وعرض لتنفيذ التكليفات المطلوبة من كل وزارة والمهام المنوطة بها، وما تم إنجازه، والتجهيزات الجارية في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية فيما يخص تجهيز القاعات



وخلال الاجتماع قدم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عرضاً للجهود التي قامت بها المحافظة حتي الان في إطار الاستعدادات لاستضافة المنتدي فيما يخص رفع كفاءة وتطوير بعض الطرق والمحاور المرورية المؤدية لمقر انعقاد المنتدي وكذا مسارات الزيارات الميدانية المقترحة للوفود المشاركة في المنتدي .



وأشار محافظ القاهرة إلي حرص المحافظة لتقديم كل الدعم اللازم ودعم جهود الوزارات والجهات المعنية لاخراج محافظة القاهرة بالصورة المطلوبة والتي تليق بمصر والجهود التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية ، مشيراً إلي أن المحافظة ستوفر ١١٠ أتوبيس يعملون بالغاز الطبيعي والكهرباء ( صديقة للبيئة) ستكون جاهزة لنقل ضيوف المنتدي .

وفي ختام الاجتماع وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الإسراع في تنفيذ جميع التكليفات المطلوبة من كل وزارة وجهة في التوقيتات المحددة وفقاً للجدول الزمني خاصة مع بدأ العد التنازلي وقرب استضافة المنتدي .

جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

للتسجيل لحضور الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12):

wuf.unhabitat.org