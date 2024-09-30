محافظ الفيوم يتابع جهود المديريات والقطاعات بالمبادرة الرئاسية "بداية"

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود المديريات والقطاعات المختلفة، التي تم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" خلال الفترة من 21 إلى 28 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية، بالشكل الذي يضمن أكبر استفادة للمواطن من خدمات وموارد الدولة بعدالة وفاعلية.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتنظيم دورات توعوية وبرامج تدريبية، حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغذية الصحية السليمة، والتغيرات المناخية، كما تم إطلاق حملة لتشجيع التلاميذ على غسل الأسنان، والتعريف بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بعدد من المدارس ومراكز التدريب المهني والمكتبات العامة.

كما واصلت مديرية التضامن الاجتماعي توزيع كروت الخدمات المتكاملة، وكروت تكافل وكرامة، بمختلف مراكز المحافظة، وتلقي شكاوى المواطنين، وتنظيم قوافل خيرية بالتعاون مع جمعيتي "باب رزق" و"رسالة"، وكذا تنظيم زيارات منزلية للتوعية بخطورة الزواج المبكر، وأهمية التعليم، كما قامت المديرية بتنظيم ندوات حول "العنف ضد المرأة وأهمية تعليمها"، و"قانون الخدمة العامة والتعريف بالحقوق والواجبات لمكلفي الخدمة العامة"، و"دور الخدمة العامة" بالتعاون مع مديرية الزراعة، و"مشكلات تكافل وكرامة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، قامت مديرية التربية والتعليم بتنظيم ورشة عمل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وبرامج تدريبية حول ريادة الأعمال، وتنظيم فقرة الإذاعة المدرسية حول اكتشاف الموهبة، وتنظيم ندوات حول أهمية النظافة، والتغيرات المناخية، بعدد من المدارس، كما تم تفعيل مبادرة "الولاء والانتماء للوطن" ومبادرة "أولادنا مستقبلنا"، وتنظيم ورش عمل حول بحوث الفعل لمواجهة المشكلات المهنية بديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية، ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية بمكتبة مطرطارس مركز سنورس، تضمنت محاضرة بعنوان "مولد المصطفى"، وورشة أشغال فنية من الفوم لعمل عروسة المولد، كما تم عقد لقاء ثقافي بمكتبة الفيوم العامة، حول قضايا الإعاقة ودعم ذوي الهمم من أجل ضمان حقوقهم الاجتماعية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ونظمت وحدة السكان ندوة ضمن مبادرة "تحدث معه" بقرية منشاة طنطاوي مركز سنورس.

وواصلت مديرية الشباب والرياضة تنفيذ الحملة القومية لنشر الوعي السياسي بمركز شباب سنورس ثاني المطور، ومركز شباب أبوكساة، كما قامت بعقد لقاء برلماني مع أعضاء برلمان الإسماعيلية، وتنظيم رحلة لمحافظة الاسماعيلية "اعرف بلدك"، ونظمت المديرية أيضاً مسابقة لحفظ القرآن الكريم، ودورة تكنولوجي، بمركز شباب المحافظة، ومعسكر تدريبي بمركز شباب قحافة، وواصلت فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بنادي شباب ناصر، والمشروع القومي للموهبة الحركية بنادي قارون الرياضي، وفعاليات المشروع القومي للرواد بنادي المحافظة، والمشروع القومي للمرأة بمركز شباب أبوكساة.

وضمن أعمال المبادرة خلال الأسبوع الماضي، نظم المجلس القومي للمرأة ندوات توعوية حول دور المجلس وخدماته، والتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، بقرية بني صالح مركز الفيوم، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وكذا التوعية الاقتصادية بالمشروعات الصغيرة، بقرية منشاة سكران مركز الفيوم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتعريف بكارت الخدمات المتكاملة وإلحاق ذوي الإعاقة بسوق العمل، بقرية الناصرية مركز الفيوم، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بقرية تطون مركز اطسا، كما نظمت مبادرة مدينة آمنة من العنف ضد النساء، ندوات توعوية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديرية الصحة، بمقرات المبادرة في القرى الستة بكفر محفوظ مركز طامية، وشكشوك مركز أبشواي، وكفور النيل مركز الفيوم، وفيديمين مركز سنورس، ومطول مركز اطسا، وقصر الجبالي مركز يوسف الصديق.

كما استمرت مديرية الصحة في تقديم خدمات مبادرات 100 مليون صحة طوال أيام الأسبوع، وتوقيع الكشف الطبي للكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأورام، والسمعيات، وصحه الأم والجنين، وفحوص ما قبل الزواج، إضافة إلى الخدمات العلاجية بالمستشفيات، والخدمات الوقائية، وخدمات الرعاية الصحية الأولية، بجميع الوحدات الصحية.

inbound7389917678523166529

inbound5859594488834392208