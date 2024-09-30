نقابة الصحفيين تفتتح جلسة حوارية مع وزيرة البيئة بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء غزة ولبنان

استضافت نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حلقة نقاشية وحوار، مع الصحفيين/ات المهتمين بقضايا البيئة، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

بدأت الحلقة النقاشية بالوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين ولبنان، لتأكيد دعمهم/ن في مواجهة العدو الصهيوني.

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة دائمًا ترسل رسائل دعم وتضامن للشعبين الفلسطيني واللبناني، وترسل رسائل من داخل النقابة لتأكيد حقهم/ن في الأمان.

وأضاف خلال افتتاح الجلسة، أن الشعبين الفلسطيني واللبناني يدفعون أثمانًا غالية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، في مواجهة جريمة تحدث، لم يقف تأثيرها على حياة المواطنين/ات، وتدمير الشعوب، وسقوط الشهداء والأرواح، فقط، ولكن امتد أيضًا إلى تدمير البيئة.

وتابع: "تحيّة للشعبين المناضلين، وتحيّة لكل من يدفع الثمن لأجل وطنه".