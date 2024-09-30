الاتحاد العام للمصريين في أستراليا ينظم احتفالاً بذكرى المولد النبوي

نظّم الاتحاد العام للمصريين في أستراليا احتفالاً كبيراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تحت رعاية دار الفتوى والجمعيات الإسلامية، في مجمع ويست جات الرياضي بملبورن.

شاركت في الاحتفال نيفين الرفاعي، نائب رئيس فرع الاتحاد بولاية فيكتوريا، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة من مختلف الجاليات.

تميز الحفل بحضور الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، ورئيس حكومة ولاية فيكتوريا جاسينتا والن، والنائب الفيدرالي بيتر خليل ممثلاً لرئيس الحكومة الأسترالية أنتوني ألبانيزي، إلى جانب مجموعة من الشخصيات الدينية والسياسية الأخرى.

بدأ الحفل بقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض نادر لآثار نبوية تم جلبها لأول مرة إلى أستراليا.

وألقى الشيخ سليم علوان الحسيني كلمة بهذه المناسبة، تبعتها كلمات من شخصيات سياسية ودينية بارزة، تضمنت التهاني والتمنيات بوقف الحروب في الشرق الأوسط.

كما شهد الحفل عروضاً إنشادية من فرق طلابية ومسرحيات دينية، أضفت على الحضور أجواء من البهجة والروحانية. وقدمت الجاليات الباكستانية والهندية والأندونيسية مشاركات مميزة، فيما اختتم الحفل بإنشاد ديني قدمه المنشد العالمي خالد الأطير مع فريق الإنشاد التابع لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.