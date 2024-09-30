أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر بقطاع غزة.. فيديو

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أعداد الشهداء في قطاع غزة في ارتفاع مستمر جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على أكثر من منطقة في قطاع غزة، حيث نتحدث عن عشرة شهداء وصلوا إلى المستشفى فقط في المحافظة الواسطى.

وأضاف "جبر" خلال رسالة له على الهواء بفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن عائلة بأكملها استشهدت الأم والأب واثنين من أطفالها في مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم.

كما شهدت منطقة "الحجر" في دير البلح، قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، بالإضافة إلي استهداف مجموعة من المواطنين في مدينة بيت حانون في شمال قطاع غزة، وإصابة اثنين آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

ونوه أن مخيم البريج والذي يتواجد من إطار المنطقة الشرقية للمحافظة الوسطى قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل مجموعة من المواطنين داخل سوق هذا المخيم الأمر الذي أدى إلى استشهاد فلسطينية على الفور وإصابة عدد آخر من المواطنين.