منتخب الميني فوتبول يفوز ببرونزية أمم أفريقيا و"الشناوي" أفضل لاعبي بالبطولة

احتل منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول رجال المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها جنوب أفريقيا، وحصدت لقبها وجاءت موريتانيا في المركز الثاني ، وتشاد في المركز الرابع ، وغانا في المركز الخامس ، ليتأهل الخمس منتخبات إلى كأس العالم بأذربيجان مايو 2025.

وحصد محمود الشناوي لاعب منتخبنا الوطني لقب أفضل لاعب في البطولة ، كما حصدت البعثة المصرية والاتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير جائزة الإنضباط والروح الرياضية ، فيما أحرز الجنوب افريقي جودي جارسيا لقب هداف البطولة، والموريتاني إبراهيم محمد لقب أفضل حارس مرمى ، وقام بتسليم الجوائز أشرف بن صالحة رئيس الإتحاد الأفريقي للميني فوتبول ونائبه أحمد سمير سليمان.

و في اتصال هاتفيى مع أحمد سمير سليمان رئيس بعثة منتخبنا الوطني للميني فوتبول ورئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول ونائب أول رئيس الإتحاد الأفريقي، أكد أن كتيبة منتخب مصر للميني فوتبول تحت قيادته أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية الوطنية لولا خطأ غير مقصود في الثانية الأخيرة في مباراة قبل النهائي ذهب بنا إلى ضربات الترجيح وخسرنا بضربات الحظ".

وتابع سمير :"قدر الله وما شاء فعل لقد جئنا إلى جنوب افريقبا من أجل التأهل إلى كأس العالم والحمد الله حققنا التأهل كأول منتخب من أفريقيا يتأهل من البطولة إلى كأس العالم، وحققنا المركز الثالث والبرونزية وكنا نأمل في تحقيق اللقب لكن هذه أحكام الساحرة المستديرة سنواصل العمل والتطوير من أجل مواصلة تحقيق أحلامنا وسنركز على تجهيز منتخب قوي ينافس في كأس العالم القادمة بأذرابيجان 2025 لإسعاد الشعب المصري".

وجاء مشوار منتخبنا الوطني في البطولة كالتالي:- فاز في الدور الأول في مبارياته الثلاث على تشاد 4/1 ، ثم على الكاميرون 2/0 ، ثم غانا 2/1 ، وتأهل إلى الدور نصف النهائي بالعلامة الكاملة ، وخسر بركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام صاحب الأرض والجمهور منتخب جنوب أفريقيا والذي توج بلقب البطولة، وأخيرا فاز على منتخب تشاد في مباراة البرونزية 5/4 بالضربات الترجيحية.

الجدير بالذكر أن قطار الإتحاد المصري للميني فوتبول يتحرك سريعا مع مؤسس ورئيس الإتحاد أحمد سمير منذ تأسيسه فخلال خمس سنوات منتخبنا الوطني بطلا لأفريقيا وبطلا للعرب والرابع على العالم منتخب مصر الأول للسيدات في كأس العالم ورابع العالم للشباب تحت 23 سنة في كأس العالم ، وحصد برونزية البطولة الأفريقية الحالية، وفاز رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير بجائزة أفضل رئيس اتحاد في أفريقيا ثلاث سنوات متتالية بمعدلات أكثر من ممتازة على الصعيد الدولي وكذلك محلية غير مسبوقة من دوري ممتاز رجال وسيدات وكأس مصر وقطاعات جمهورية للناشئين تحت 15،17 سنة للبراعم تحت 11،13، 9 سنة أربع مواسم متتالية.

وترأس أحمد سميرسليمان بعثة منتخبنا الوطني بجنوب افريقيا ، يرافقه اللواء طبيب الدكتور رضا عوض نائب رئيس الإتحاد وطبيب المنتخب ، والجهاز الفني المكون من : أنسى نبيل مديرا فنيا ، شريف عبد السلام مدربا عاما ، كريم احمد مدربا مساعدا ، ياسر عزت مدربا لحراس المرمى ، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ، وحيد عبدالغنى المدير الإداري للمنتخب، واللاعبين : محمود الشناوى. على غزال ، عادل مجدي كامل ، محمود جمال فاروق ، طه محمود ، أحمد جابر إبراهيم ، يـؤنس يوسف فوزي ، مروان عيسي ، طارق باهى ، محمد علي ، هشام خميس ، اسلام ربيعة ، مصطفى فوزى ، حسام حسن ، وعلى حسين.

وشارك في تحكيم البطولة 3 حكام مصريين هم هشام محمد ، السعيد اليمانى ، و علاء الدين زيدان.