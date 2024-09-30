وزيرة التنمية المحلية تتابع استعدادات استضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة آخر مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات" .

وحضر الاجتماع، عدد من قيادات وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والخارجية والسياحة والمنسق العام للمنتدى، وعدد من مسئولي بعض الوزارات المعنية، الشركة المنظمة للمنتدى، والشركة المسئولة عن التسويق والترويج والدعاية للمنتدى ومسئولي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، وعرض لتنفيذ التكليفات المطلوبة من كل وزارة والمهام المنوطة بها، وما تم إنجازه، والتجهيزات الجارية في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية فيما يخص تجهيز القاعات

كما تم استعراض موقف الدعوات التي وجهت إلي عدد من رؤساء الدول والحكومات وبعض الشخصيات الدولية والوزراء رؤساء الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بموضوعات المنتدي الحضري العالمي بالإضافة إلي الـملامح النهائية للاجندة الخاصة بالمنتدي والفاعليات والجلسات المقرر انعقادها خلال المنتدي والتي تتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة والتنسيق الجاري بين الدولة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في هذا الشأن.

كما شهد الاجتماع كذلك عرضاً للمقترحات الخاصة بالزيارات الميدانية والسياحية التي سيتم تنظيمها لضيوف مصر المشاركين في المنتدي من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والوفود المشاركة، ونتائج الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والأكاديمية الوطنية للتدريب واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم في الإشراف وإدارة ملف المتطوعين في هذا الحدث الهام.