اضطراب في حركة الملاحة على شواطئ مدن البحر المتوسط

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوبة خلال الساعات القادمة من حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط منذ مساء اليوم الاثنين 30 سبتمبر وحتى الثلاثاء 1 أكتوبر.

كما أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن ازدياد سرعة الرياح من (50 إلى 70 كم /ساعة) وارتفاع أمواج البحر من (“2.5 إلى 4 متر") لذا يرجى توخى الحيطة والحذر.

وحذرت الصيادين من الخروج لعملية الصيد في هذا الوقت سواء مساء البوم أو صباح الغد، وإتباع تعليمات الهيئة العامة للأرصاد، وعدم الخروج نظراً لارتفاع الأمواج الشديد، لحين انتهاء هذا الطقس.

وأكدت الإدارة المركزبة للسياحة والمصايف عن استقرا حالة البحر والأمراج بشكل نسبي، بمعظم شواطئ القطاع الشرقى مع رفع الرايات الخضراء بها، وكذلك رفع الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربى و العجمي.

كما أكدت على زوار الشواطئ الالتزام بالتعليمات واتباع الوان الرايات المرفوعة و كذلك اتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

تهيب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالسادة الرواد التأكد من تذاكر الدخول بالشواطئ و ان التذكرة مدون عليها سعر تذكرة الدخول و فى حالة مخالفة ذلك برجاء عدم شراء التذاكر و الابلاغ الفورى على أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة و المتواجدة على بوابات جميع الشواطئ.