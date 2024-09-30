تدشين مبادرة علاج الأنيميا لتلاميذ مدارس الوادي الجديد.. صور

دشنت منطقة التأمين الصحي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مبادرة علاج سوء التغذية والأنيميا لتلاميذ المدارس بمراكز المحافظة.

أكدت الدكتورة زينب عبد الباري، مدير منطقة التأمين الصحي بالوادي الجديد، في تصريح لها، اليوم الإثنين، بدء تنفيذ فعاليات المبادرة من خلال المسح الشامل لتلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية بالتعليم العام والازهري بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة ومستهدف من خلال الحملة فحص 27 ألف تلميذ وتلميذة.

أضافت زينب، أن المبادرة بدأت اليوم من خلال تنفيذ المسح الطبي لتلاميذ 3 مدارس بمدينة الخارجة وهي " التكنولوجيا التطبيقية – الدولية – اليابانية".

ولفتت إلى أن المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية لاكتشاف أمراض سوء التغذية بين تلاميذ المدارس في مراحلها المبكرة حيث يتولى التأمين الصحي بعد أعمال المسح التواصل مع ولي امر التلميذ لتقديم العلاج ومتابعة حالة التلميذ وذلك في سرية تامة.

من ناحية أخرى، دعمت الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي، فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بشكل لوجيستي تضمن 40 جهاز حاسب آلي، 23 ماسح ضوئي " سكانر"، 9 طابعات وذلك لتطوير منظومة العمل داخل فرع الهيئة بالمحافظة وضمن خطة الفرع لنقل الخدمات الإدارية في مبنى جديد منفصل لتطوير الخدمة المقدمة لمواطني الوادي الجديد.

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تدشين مبادرة فحص تلاميذ المدارس ضد سوء التغذية بالوادي الجديد (1)

تدشين مبادرة فحص تلاميذ المدارس ضد سوء التغذية بالوادي الجديد (2)

تدشين مبادرة فحص تلاميذ المدارس ضد سوء التغذية بالوادي الجديد (3)