إصابة 10 أشخاص إثر تعرض قارب صيد فيتنامي لهجوم في بحر الصين الجنوبي

أفادت وسائل إعلام فيتنامية، اليوم /الاثنين/، بأن قارب صيد فيتنامي تعرض لهجوم في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر "باراسيل" المتنازع عليها؛ ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص من أفراد طاقم القارب.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية نقلا عن مسؤول محلي بمقاطعة "كوانج نجاي" الفيتنامية أن القارب الفيتنامي بعث إشارات بالراديو للإبلاغ عن الهجوم، الذي أسفر عن إصابة ثلاثة صيادين بكسور في الأطراف، إلى جانب إصابة سبعة أخرين بإصابات أخرى، فيما يجري حرس الحدود الفيتنامي تحقيقا في الحادث الذي لم يتضح بعد من نفذه.

جدير بالذكر أن "جزر باراسيل" تقع على بعد حوالي 400 كيلومتر عن الساحل الشرقي لفيتنام، وتبعد نفس المسافة عن جنوب شرق مقاطعة "هاينان" الصينية.. وتسيطر الصين على الجزر منذ عام 1974، بينما تطالب بها فيتنام وتايوان.. ويُعتقد أن بحر الصين الجنوبي يضم احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وكان مصدرا لنزاع بين عدد من دول المنطقة.